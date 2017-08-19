中國性侵虐童案頻傳！ 網友PO猥褻照要警揪惡狼

最近有網友在社群網站上爆料，稱有一段長達5分鐘的性侵女童的影片。（圖擷取自新聞調查記者）

2017-08-19 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國性侵虐童事件頻傳！最近有網友在社群網站上爆料，稱有一段長達5分鐘的性侵女童的影片，口音疑似山東人，山東警方已經介入調查。

微博帳號「新聞調查記者」17日PO文表示，影片中男子約30歲左右，性侵女童則只有約8歲左右，該女童一直哭鬧，但男子並沒有罷手，依然進行性侵。爆料網友表示，已將影片交由山東警方處理，目前警方已介入調查。警方表示，除了影片之外，並無其他資料，調查會有一定難度。

另外，「新聞調查記者」也在15日PO出另一則性侵案件，稱一名疑似親生父親性侵自己6歲女兒，女童的的表情很自然，沒有任何不適，「顯然已經不是第一次」。目前這起事件江蘇警方已經介入調查。

「新聞調查記者」表示，從虐待、棄嬰到猥褻、性侵，這幾天，傷害兒童的惡性案件接連曝光。人們不敢也不忍想像：還有多少稚嫩的生命，在沉默中凋謝枯萎？罪惡的橫行，往往源於權利不彰、責任不明。當底線一再被突破，必須以嚴刑峻法懲其罪，以不偏不袒問其責。

最近中國性侵虐童的事件頻傳，日前中國南京發生哥哥當眾摸女童胸部事件，在旁的父母甚至全程漠視，引發輿論關注，涉嫌猥褻的哥哥已經被逮捕。

中國網友認為，性侵害必須嚴懲，「期待調查結果」、「滅絕人性」、「禽獸不如應該重判，喪盡天良」、「太噁心了」、「可憐的小女孩」、「不能再姑息這種事」、「監獄該收一批人了」。

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性侵女童則只有約8歲左右，該女童一直哭鬧，但男子並沒有罷手。（圖擷取自新聞調查記者）

目前山東警方已介入調查此事件。（圖擷取自新聞調查記者）

一名疑似親生父親性侵自己6歲女兒。（圖擷取自新聞調查記者）

最近中國性侵虐童的事件頻傳。（圖擷取自新聞調查記者）