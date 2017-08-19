牽制中國 美日提供南亞等國16艘巡邏艦艇5億美元金援

美日2國4位官員在2+2「安全磋商委員會」會議中討論因應南亞局勢及北韓的措施。（圖擷自美國國務院官網）

2017-08-19 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國與日本17日在華府舉行兩國外長及軍事官員的2+2「安全磋商委員會」會議，美、日兩國官員表示，東亞地區仍高度緊張，將加強防衛合作。日本官員表示將會提供越南和菲律賓等國16艘巡邏船艇以及5億美元（約新台幣151億元）的援助，此舉被外媒視為是牽制中國的海上活動。

綜合外媒報導，17日舉行的會議，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）日本外務大臣河野太郎及防衛大臣小野寺五典等人討論東亞的議題。

河野太郎在會議中表示，未來3年內日本政府將以政府開發援助（ODA）的方式向越南和菲律賓提供16艘巡邏船艇，藉以提升這些國家的海上安保能力；此外，為了提升太平洋、印度洋周邊沿岸國家的海上安保能力，日本政府將從今年開始至未來3年，向越南、印度、菲律賓等國提供5億美元（約新台幣151億元）的援助。

日本外務省對此表示，向這些國家提供巡邏艦艇並不是針對「第三世界國家」，但有外媒報導，此舉可能是意圖要牽制中國的海上活動。

此外，為因應北韓威脅，日本防衛省也有所行動，其計畫在2019年將預算導入陸基神盾系統（Aegis Ashore），提升彈道飛彈防禦能力（一套陸基反導系統的初步估價在800億日元（約新台幣222億元））。此外，日本防衛省將編列196億日圓（約1億7900萬美元）的經費開發研製國產第二代警戒雷達「MIMO」，目的是在應對中國和俄羅斯等國積極開發先進的隱形戰機！

提勒森在會議中指出，華府想要和北韓和平對話，但必須要在具有實質意義的前提下進行。美方處理北韓核武威脅的問題仍採取軟態度，以外交手段為主，在平壤發動攻擊，才會動用武力，提勒森也表示「戰爭不是我們的首選途徑。」

北韓駐聯合國副代表金利龍（Kim In Ryong）在15日與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）互通電話，他表示只要美國政府的「敵對政策和核威脅」繼續下去，北韓核武計畫永遠不會放上談判桌，或者從自己決定的道路上退一步，這條路所指便是加強國家的核力量。