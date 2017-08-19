川普開除巴農 董雲裳有望接任亞太助卿

美國總統川普決定解除巴農白宮首席策士的職務。（美聯社資料照）

2017-08-19 07:59

〔駐美特派員曹郁芬／華府18日報導〕在川普首席策士巴農被開除後，華府外交人士表示，表現受到國務卿提勒森肯定的董雲裳（Susan Thornton）有望敗部復活，正式接任國務院亞太助卿一職。

川普總統決定解除反建制派代表人物巴農在白宮的職務，今天成為華府最受注目的政治新聞。巴農日前在與「美國展望」專欄作家通電話時坦承是他否決了董雲裳接任國務院亞太助卿。在歐巴馬政府時代擔任亞太副助卿的董雲裳，在川普就職後一直代理亞太助卿職務。

亞太助卿的職務與亞洲各國互動最密切，但川普就職後一直搞不定人選，是川普政府激烈內鬥的指標。傳聞在華府接受面談的人選包括大選時熱烈支持川普，在香港「蘇利文．克倫威爾」律師事務所擔任合夥人的麥可德（Michae Desombre）。

還有小布希時代的國務院資深顧問懷頓（Christian Whiton）。懷頓2003至2009年在小布希政府服務，2009年與曾在副總統錢尼手下擔任國家安全事務副助理的葉望輝共同創立DCIA公關公司。最新傳出的則是曾在財政部服務，目前也是大西洋理事會研究員的魏欣頓（Olin Wethington）。魏欣頓6月曾隨團訪問台灣，與川普提名的駐俄大使洪博培交情甚篤。

巴農拿董雲裳當箭靶曾引起部分在政府服務過的學者反彈。前美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光說，巴農顯然不了解美國的外交官，就像職業軍官一樣，他們是非常忠心且幹練地為兩黨政府服務。以他自己為例，雖然他是共和黨員，但他在柯林頓總統任內出任AIT駐台北辦事處處長，在小布希政府擔任美國駐越南大使。

薄瑞光表示，如果是擔心外交官對中國不夠強硬，巴農事實上找不到比他們這些曾真正在中華人民共和國工作多年的人更可靠的。基於他們在中國的經驗，沒有一個人會對中國政府對美及其盟邦的策略與政策存有幻想。去年從AIT理事主席職務退休的薄瑞光目前擔任國防部與美軍太平洋司令部的顧問。