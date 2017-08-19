女留學生遭性侵狠砍40多刀 姨丈認罪

冷夢梅去年被發現全身赤裸陳屍海邊。（圖取自臉書）

2017-08-19 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕去年中國留學生冷夢梅被發現全身赤裸陳屍海邊，警方調查後發現，冷夢梅的澳洲籍28歲白人姨丈巴雷特（Derek Barrett）涉嫌重大，將他逮捕，他終於在8月16日認罪，透露當時犯案細節，過程令人髮指，在他的手機中，甚至還有當時冷夢梅被凌虐時的驚恐照片，模樣讓人相當不捨。

冷夢梅生前與姨丈、阿姨以及表弟同住5年，但她在去年4月21日突然失蹤，3天後被發現全身赤裸陳屍海邊。警方調查後發現巴雷特涉嫌重大，但他被捕後遲遲不認罪。警方後來在巴雷特的手機中發現許多偷拍冷夢梅的照片，甚至發現冷夢梅被凌虐時的照片，當時她的表情相當驚恐。

原本巴雷特的太太，也就是冷夢梅的阿姨，在冷夢梅屍體被發現時還對媒體說：「冷夢梅臉書聊天記錄顯示，她最近瞞著家人認識了一位澳洲男友。」並指她的男友眼神很兇，不友善，疑似想誤導辦案。

警方也發現冷夢梅遺體被發現的地方，監視器有拍到巴雷特的車，種種證據顯示，就是巴雷特犯案，日前他終於在法庭上認罪，並透露當時犯案細節，指他當時將冷夢梅囚禁在家中的臥室凌虐，狠砍40幾刀殺害。