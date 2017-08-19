傳川普開除首席策士巴農

2017-08-19 03:12

〔中央社〕知情人士今天告訴路透社，美國總統川普已將首席策士巴農（Steve Bannon）開除。

接近巴農的消息人士表示，他預料不會自己提出辭呈。這名消息來源說：「巴農將讓他們把他開除。他仍在做他的工作，他還在從事項目工作。」

根據法新社，「紐約時報」（New York Times）報導，白宮因川普對白人至上主義者活動暴力事件的回應引發反彈而受到震驚之際，川普已傾向解雇這名極右派首席策士。

紐時報導，川普已知會高階幕僚解雇巴農的決定，目前與白宮高階官員研議何時及以何種方式解雇他。