芬蘭揮刀攻擊8送醫1死 警搜捕其他嫌犯

2017-08-19 00:38

〔中央社〕芬蘭西南部城市士爾庫（Turku）市中心街道今天發生揮刀攻擊事件，造成至少8人送醫和1人死亡，警方開槍擊中並逮捕一名嫌犯。但警方警告，可能還有其他嫌犯未落網。

路透社報導，醫院當局告訴「芬蘭通訊社」（STT），土爾庫發生揮刀攻擊事件後，至少8人送醫，有一人死亡。芬蘭警方表示，警方正升高全國各地維安，增加巡邏並加強監控。

法新社報導，土爾庫大學醫院（Turku University Hospital）院長維洛萊南（Petri Virolainen）告訴記者，「我能證實我們的醫院收治8人。有一人死亡，其餘情況穩定。」

警方稍早在推特發文表示，警方開槍擊中一名嫌犯腿部並逮捕嫌犯，呼籲民眾避開市中心。

警方尚未證實傷亡人數，但目擊者表示，見到許多人躺在市中心鬧區地面上。「塔倫郵報」（Turun Sanomat）報導稱，至少有一人在攻擊中喪命。

MTV3電視台報導，土爾庫發生揮刀攻擊事件後，警方加強首都赫爾辛基（Helsinki）機場和火車站維安。

安全部隊發推文指出，警方正在搜尋其他可能犯案者。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導說，土爾庫市中心呈封鎖狀態，商業停擺。

小報「伊爾塔郵訊」（Ilta-Sanomat）報導，有一男五女共6人受傷，其中一名推嬰兒車女子，遭一名持大刀男子攻擊。