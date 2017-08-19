致命恐攻後 西班牙民眾高喊不害怕

2017-08-19 00:30

〔中央社〕西班牙巴塞隆納和海濱度假勝地坎布里爾斯昨晚和今晨分別發生車輛衝撞行人的致命性恐攻。目擊者生動描述了事發時和攻擊後的情況。事發後，民眾高呼「不害怕」向恐怖分子表態。

●巴塞隆納恐攻

人權律師安瓦爾（Aamer Anwar）告訴英國天空電視新聞網（Sky news television）：「突然之間，我聽到類似撞車的聲音，整條街的人開始一邊跑一邊大喊大叫。我右邊一名婦女大叫著要她的孩子。」

當地的店員培瑞斯（Xavi Perez）告訴法新社：「事情發生時，我跑到店外面看到了破壞的情況。地上都是屍體，屍體旁邊擠滿了人。到處都是哭喊聲。人群中有很多外國人。」

●坎布里爾斯

英國籍的目擊者戴維斯（Fitzroy Davies）說起坎布里爾斯（Cambrils）一名攻擊者被擊斃前，嘲弄警察的情形，「警方在30秒內就抵達了現場。他們從警車跑出來，開始衝著那個人大叫，那個人當時又再說了一些別的什麼事。後然他們『砰、砰』開了幾槍後，他就跌倒了。他站起來後繞過圍欄並開始嘲笑警察，對著他們微笑，並繼續朝他們走過去。警察這時再朝他開了幾槍，然後他就倒下了。」

●恐攻後

巴塞隆納（Barcelona）主廣場的群眾今天以對抗的姿態高聲呼喊著：「我們不害怕！」，隨後在總理拉荷義（Mariano Rajoy）和國王菲利佩六世（King Felipe VI）出席的一分鐘默哀後響起掌聲。