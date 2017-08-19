西班牙攻擊事件 傷亡者來自34國

2017-08-19 00:14

〔中央社〕西班牙繁忙的觀光地區巴塞隆納與海濱度假勝地坎布里爾斯（Cambrils ）發生兩起汽車攻擊事件，造成14人喪生與超過100人受傷，傷亡者至少來自34個不同國家。

以下為法新社整理報導：

●死者

－比利時

1名來自比利時東部城鎮東格倫（Tongres）的女性，與她的家人前往巴塞隆納觀光時，遇上攻擊而喪命。

－義大利

2名義大利籍觀光客於巴塞隆納攻擊事件喪命。

其中1名死者為35歲的電腦公司職員古洛塔（Bruno Gulotta），他當時與妻小在巴塞隆納度假。

義大利媒體報導，古洛塔在被廂型車衝撞前，他正牽著5歲兒子亞力山德洛（Alessandro）的手，而他的妻子馬第娜（Martina）背著1歲大的女兒阿瑞雅（Aria ），設法將兒子拉開閃避。

－葡萄牙

一名74歲的葡萄牙女性也在死者之列。

●傷者

－亞洲

2名台籍與1名香港觀光客受傷。

－法國

法國似乎為這起攻擊事件裡傷者人數最多的國家。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示有26名法國籍觀光客受傷，其中11人傷勢嚴重。內政部長柯隆布（Gerard Collomb）卻表示，傷勢嚴重者有17人。

－德國

德國外交部發言人雪佛（Martin Schaefer）表示，13名德籍觀光客在巴塞隆納攻擊事件中受傷，其中有些人「還在生死之間搏鬥」。他也不排除死者中可能有德國人。

－愛爾蘭

愛爾蘭籍觀光客有一家4人受傷，需要住院接受治療。

－ 英國

英國首相梅伊（Theresa May）表示：「有一些英國國民遇上攻擊事件。」但沒有說明詳細的傷者數量。

她也提到，英國當局「正在迫切追蹤報導所說、據信已失蹤的1名英國籍兒童，這名兒童有雙重國籍」。

－ 荷蘭

3名受傷的荷蘭籍觀光客，已全數脫離險境。

－比利時

2名比利時籍觀光客受傷，其中1人傷勢嚴重。

－羅馬尼亞

3人受傷，其中2位分別為33歲與42歲的男性，目前在住院情況穩定。而另一人僅受輕傷。

－澳洲

根據澳洲政府，有3人受傷。

－希臘

2名孩童跟他們的母親都受傷，其中母親有德國國籍。希臘官方表示，他們的父親毫髮無傷，但受到驚嚇。

－歐洲其他國家

匈牙利、馬其頓、奧地利和土耳其都分別有一人受傷。