中國打壓學術自由 劍橋出版社被迫刪除300篇敏感文章

〔即時新聞/綜合報導〕外媒消息指出,劍橋大學出版社應中國國家新聞出版廣電總局要求,將該出版社在中國的網站的300多篇文章刪除,這些文章內容大多涉及天安門、文革、西藏、新疆、香港及台灣等。劍橋出版社也證實確有此事,為的是避免整個網站都遭封鎖。

據《BBC中文網》報導,中國學術研究圈近日流傳一份來自《中國季刊》編輯提姆‧普林格萊(Tim Pringle)所寫的電子郵件,內容指由倫敦大學亞非學院主辦的《中國季刊》有300多篇文章在中國廣電總局的要求下被封鎖,這些文章大多涉及天安門、文革等敏感事件,或是涉及新疆、西藏、台灣、香港等敏感地區的話題。

負責出版《中國季刊》的劍橋出版社隨後也證實這項消息,並指確實有收到中國一個入口機關的要求刪除個別文章,為避免其他出版內容也遭威脅,他們遵守要求移除文章,但出版社強調現在、將來都不會主動進行審查,只是近期有越來越多類似的要求,讓出版社感到憂慮,預計下週將與相關部門討論有關事宜。

普林格萊也提到,在幾個月前劍橋出版社也曾被要求要撤下1000多本電子書。劍橋出版社指出,「思想及表達自由是他們作為出版社的信念,但劍橋出版社及其他國際出版社面對審查的挑戰。」《中國季刊》編委、美國賓夕法尼亞大學安南堡傳播學院及社會學系副教授楊國斌也直言,「當代中國研究最重要的國際刊物,受到如此限制,情何以堪!聞所未聞啊。中國政府不是正在推進當代中國研究嗎?」

