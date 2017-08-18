西班牙連3起恐攻 15死130傷 擊斃5匪逮4嫌

2017-08-18 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕加泰隆尼亞當局證實，發生在西班牙加泰隆尼亞自治區的多起恐怖攻擊事件，造成15死約130傷的慘案，受害人遍及34個國籍。警方共擊斃5名犯人，並在後續行動中陸續逮捕4名嫌犯。

綜合媒體報導，西班牙加泰隆尼亞自治區16日下午開始接連在首府巴塞隆納、濱海的度假勝地坎布里爾斯（Cambrils）及鄰近城鎮阿爾卡納爾（Alcanar）發生3起發生恐怖攻擊。

加泰隆尼亞自治區城鎮阿爾卡納爾（Alcanar）16日晚間發生第一起恐怖攻擊，一棟建築物爆炸，造成1死6傷，並對周遭房屋造成嚴重損害；警方當場逮捕一名嫌犯。

警方調查發現，這棟房屋已被占用數個月，並在裡面發現大約20瓶丁烷與丙烷的氣瓶殘骸。

第二起恐怖攻擊發生在自治區首府巴塞隆納，在當地時間17日下午，有恐怖份子駕車在蘭布拉大道來回衝撞路人，導致13人死亡與逾百人受傷，犯人趁機逃逸，也是這波恐怖攻擊事件中傷亡最慘重的一起。

在巴塞隆納的恐攻案中有2名嫌犯遭逮捕，不過，警方認為這2人並不是駕駛，真兇仍在逃。

而第三場恐攻發生在度假勝地坎布里爾斯（Cambrils），在當地時間18日凌晨1點，有一輛車蓄意衝撞路人，導致1死5傷，其中一名傷者是警察；而5名恐怖份子下車後還疑似要引爆自殺腰帶，但有4名當場遭警方擊斃，1名傷重不治，不過駕駛者乘機逃逸。事後加泰隆尼亞當局表示，調查發現，自殺腰帶是假的。

而在巴塞隆納恐怖攻擊後，在巴塞隆納北方發現與使用於恐怖攻擊的車同時租賃的汽車，懷疑是恐怖份子逃亡使用。

警方在之後的搜查行動中，陸續逮捕4名嫌犯，其中3名為摩洛哥籍人士、1名為西班牙人，年齡分別為21、27、28、34歲。當地警察首長表示，這些嫌犯並沒有恐怖活動的紀錄，不過警方認為這是一個組織犯罪，但是還不確定有多少人，也不排除仍有其他的後續攻擊計畫。

他指出，這3起恐怖攻擊有明顯的關聯性。

伊斯蘭國ISIS隨後聲稱犯下這些攻擊事件，並稱這些恐怖份子為「伊斯蘭國的士兵」，但西班牙官方尚未證實兩者之間的關系。