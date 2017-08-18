來自2007年的「骨董」飛機餐... 乘客：還蠻好吃的

59歲的乘客貝爾（Adrian Bell）和42歲的妻子林賽（Lindsey）一同出門度假，從希臘札金索斯州（Zante）搭乘易捷航空（easyJet）返回英國，在飛航途中，買了一個烤起司三明治（cheese toastie），上面有效期限竟標明著2007年6月16日。（太陽報）

2017-08-18 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自英國威爾斯雷克斯漢姆（Wrexham）的乘客，度假完搭機返回英國時，在航程中購買烤起司三明治，然而他發現三明治的有效期限竟標明著2007年6月16日。

《太陽報》報導，59歲的乘客貝爾（Adrian Bell）和42歲的妻子林賽（Lindsey）一同出門度假，假期結束從希臘札金索斯州（Zante）搭乘易捷航空（easyJet）返回英國，途中買了一個烤起司三明治（cheese toastie）吃，然而上面有效期限竟然標明著2007年6月16日，他立即向空服員反映，得到回應是「我們應該要跟你收更多錢，這已經是骨董了！」兩種可能：一種，三明治真的冰了那麼久；另一種，日期標錯了。「我告訴空服員他們不聽，繼續發放三明治，我只能告知其他旅客三明治的錯誤日期。不過貝爾也坦言三明治味道並不差，還蠻好吃的，只是加熱過頭。

對此易捷航空發言人表示，已經與飛行合作夥伴一同調查過，他們證實三明治還在有效期限中！「這顯然是一個手工印製的錯誤，我們很驚訝有人會想到是其他的東西」。