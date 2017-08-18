「下台將成最有利籌碼」 美作家預言川普最快秋天辭職

曾為美國總統川普撰寫回憶錄《交易的藝術》的作家施瓦茨近日連續在Twitter上表示：「因情勢所逼，川普將在今年下台」。（美聯社）

2017-08-18 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕繼美國總統川普家族的通俄門之亂後，近日又因未在第一時間譴責維吉尼亞州夏洛茲維爾市爆發的「白人至上主義」滋事份子支持度再度下探，曾為美國總統川普撰寫回憶錄《交易的藝術》（The Art of the Deal）的作家施瓦茨（Tony Schwartz）近日連續在Twitter上表示：「因情勢所逼，川普將在今年下台」。

川普懷著「讓美國再度偉大」的理想坐上白宮的總統大位，但自他上任以來，國內衝突似乎有增無減，通俄疑雲、種族主義衝突、產業貿易問題種種內憂外患讓他支持度雪崩式下滑。

綜合外媒報導，施瓦茨16日連續在Twitter上發文：「川普在特別檢察官米勒及國會令他沒有選擇的餘地前，就會辭職並單方面宣布取得勝利」；更直言，川普的總統職務早就「玩完了」，如果他到年底還是以美國總統身分出現在大眾眼前那會讓人感到非常不可思議，因為川普極有可能在今年秋天就會下台走人，辭職是他唯一在面臨通俄獲罪前最有利的籌碼。

施瓦茨在1987年花了18個月的時間與川普共同完成了《交易的藝術》一書。施瓦茨在接受訪問時坦承他對於協助完成此書感到非常後悔，因為他幫川普塑造了一個過於完美的形象。而這也不是他第一次預言川普會在任期內下台。