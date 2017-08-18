向中國說不！ 印度限縮中國電信等企業營運

印度政府降低與中國交流，防止中國關鍵的能源、電訊及電力傳輸產業可能有對其不利之處，並預防中國的駭客攻擊，而有了此舉。（路透社）

2017-08-18 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國和印度正為領土爭議僵持不下，兩國關係緊張。印度當局正在限制中國企業進入當地，以「電力傳輸、電信行業」的規範來行使，並且嚴格審查電力和電信設備中是否含有惡意的軟體。

《路透社》報導，印度企業長久以來，為了「安全堪憂」而四處遊說，阻止中國企業參與印度的電力行業，企業表示它們沒有相對應地得到進入中國市場的管道！目前，哈爾濱電氣集團公司、東方電子、上海電氣、北京四方繼保自動化股份有限公司在內的中國企業，在印度18個城市供應設備、或者管理配電網絡。

印度政府同時也對電信市場採取行動，要求提高行業的安全標準。在印度，中國的電信設備和智能手機製造商佔據了該市場的主導地位。印度電子和信息技術部要求21家智能手機製造商（其中多為中國企業），提供在印度市場的產品與服務所遵循的安全措施、架構框架、指導方針和標準等細節。

印度和中國陷入30年來最嚴重的軍事對峙，印度總理莫迪如何下出指導棋，眾人矚目。「向中國說不」或許這是印度官方目前的態度。