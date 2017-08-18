金正恩聽取關島簡報照片 遭爆6年前拍的...

金正恩就這樣把軍事機密攤在桌上，外界認為他根本不想打。（圖取自朝鮮中央電視台）

2017-08-18 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國與北韓緊張情勢一觸即發，北韓領導人金正恩曾聽取關島簡報，並將4枚火星12型飛彈對準美國關島，但最後放棄發射。對此，外媒指出，金正恩14日在聽取關島簡報時，在他左方的關島衛星圖根本是6年前的照片，難道金正恩的吹牛真的吹破了？

綜合外媒報導，北韓國營的《朝鮮中央電視台》在14日撥放了金正恩前往戰略軍司令部視察並聽取關島戰情簡報的畫面，而出現在他左邊的是美國關島的安德森空軍基地的衛星圖，而外媒《美國之音（VOA）》分析了這張照片，發現竟然是在2011年前後拍攝，換句話說，這張照片已經過期了6年。

史丹佛大學國際安保合作中心的客座研究員、軍事專家尼克．漢森（Nick Hansen）對此表示：「對於軍隊而言，握有最新的衛星照片情報是很普通的事，這代表北韓在獲得最新的衛星圖上有困難」、「北韓可能沒有拍攝衛星照片的能力，他們沒有其他選擇，只好找海外網站購買衛星圖片」、「代表近幾年來，他們對關島根本不在乎」。

最後，漢森也認為，北韓這次雖然公開威脅要攻擊關島，但「根本沒認真考慮過這件事。」