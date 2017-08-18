釋放5顆奈米衛星！ 俄太空人完成「出艙」任務

俄羅斯太空人費奧多爾尤爾奇欣和謝爾蓋梁贊斯基竟在17日晚間10點完成了一件壯舉，他們身穿具有自動溫度控制系統的「Orlan-MKS」太空裝「出艙行走」並釋放5顆奈米衛星（圖擷自Ejército Ruso）

2017-08-18 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯太空人費奧多爾尤爾奇欣、謝爾蓋梁贊斯基在17日晚間10點完成了一件壯舉，他們身穿具有自動溫度控制系統的「Orlan-MKS」太空裝「出艙行走」並釋放5顆奈米衛星，包括TS530-Zerkalo、TNS-0 №2、Tomsk-TPU-120以及2顆Tanyusha-YuSU。

Tomsk-TPU-120衛星 採3D列印技術生產

綜合外媒報導，俄羅斯太空人在17日晚間10點在國際太空站完成釋放納米衛星的壯舉。其中一顆衛星Tomsk-TPU-120幾乎全部採用3D列印技術生產，它是俄羅斯首款3D列印的衛星。TPU-120將在軌道運行約6個月。

這幕場景不免讓人聯想起「我的一小步，是人類的一大步」這句名言。1969年7月20日晚間8點17分39秒（UTC）阿姆斯壯（Neil Alden Armstrong）成功降落抵達月球，1969年7月21日凌晨2點56分（UTC），阿姆斯壯的左腳踏上了月球！