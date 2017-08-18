日本東大誕生摺紙之神！教你一張紙摺出女高中生

你能相信這個作品只用一張正方型的紙嗎？（圖取自ksのK 推特）

2017-08-18 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕一張紙到底有多少可能性？日本東京大學的摺紙社團「Orist」出現了一樣驚天動地的作品，一個大學生竟然只憑一張正方型的紙，在不用剪刀的情況下摺出了一個女高中生！其鬼斧神工讓網友驚呼不已，「看了真的不知道要說什麼。」

據《ねとらぼ》報導，作者是開成學園摺紙研究部、東京大學摺紙社Orist的菊地柾斗，他創作這件作品的動機，只是想要好好搞懂如何運用紙的表裡兩色來製作摺紙作品，同時也很想創造人物出來。菊地柾斗也公開了摺線圖，確實在不用剪刀的情況下，完美摺出女高中生的肌膚、頭髮、水手服，甚至連內褲都摺了出來。

菊地柾斗表示，構想這個作品大概花了4到5年，但實際製作時間只有2到3週，過程中不斷重新試作如頭髮等部位，思考著如何用一張紙完成這個作品。而一開始將作品的照片放到推特帳號「ksのK」上，造成網路熱議的其實是菊地柾斗在開成學園的學弟，藉此推廣開成學園將於9月舉辦的文化祭。

過程中也不用剪刀，善用紙的正反面顏色來做出層次。（圖取自ksのK 推特）

雖然公開了摺線圖，但對一般人看了也完全「霧煞煞」。（圖取自ksのK 推特）

開成學園摺紙社在文化祭上的作品。（圖取自ksのK 推特）