巴塞隆納受害者含18國！箱型車全速衝撞釀13死100傷

巴塞隆納發生恐怖攻擊事件，造成13死百傷。（美聯社）

2017-08-18 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙巴塞隆納的蘭布拉大道在當地時間17日發生恐怖攻擊，目前伊斯蘭國（IS）已坦承犯案。據目擊者表示，一輛廂型車朝人群全速行駛，肆意撞擊無辜民眾。這場恐攻造成13死與至少百人受傷，其中15名為重傷患者，而據西班牙公民保護當局表示，這些受害者至少來自18個不同國家。

法新社報導，西班牙公民保護當局的一名發言人指出，受害者的國籍包含中國、德國、法國、西班牙、荷蘭、阿根廷、委內瑞拉、比利時、澳洲、匈牙利、秘魯、羅馬尼亞、愛爾蘭、希臘、古巴、馬其頓、義大利和阿爾及利亞等國家，包含18個國家的人民，另外並無提及死傷細節。

住在事發地點附近的蓋勒（Tom Gueller）在看到廂型車開始衝撞時逃離現場，他告訴英國廣播公司（BBC）：「我聽到尖叫與撞擊聲，接著就看到人群離去，那輛車朝著蘭布拉大道中段全速衝撞，而且完全沒有減速，我當下理解到這是恐攻」；而當時也在現場的律師安瓦爾（Aamar Anwar）對天空新聞網（Sky News）表示：「突然間，我聽到砰然巨響，整條街道上的人開始尖叫奔逃」、「僅僅30秒內，警車、救護車、荷槍實彈的警察傾巢而出。我們被隔離在案發現場外，然後很快地就被往後推離。」

對此事件，西班牙加泰隆尼亞地區首長普伊格蒙特表示，警方逮捕了兩名涉及這起恐怖攻擊的嫌犯，而伊斯蘭國（IS）已宣稱犯下此案。而加泰隆尼亞警方發言人則表示，警方在鎮壓過程中擊斃4名凶嫌，另1人傷勢嚴重。