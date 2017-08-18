美韓軍演將展開 中國外交部長：美國與北韓危機還沒結束！

中國外交部長王毅致電給德國與俄國外相，呼籲小心8月危機。（資料圖 路透）

2017-08-18 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩曾恐嚇要攻擊美國關島，遭美國不甘示弱回嗆若發動攻擊將成為全面戰爭，而後金正恩放棄攻擊，這場令全球緊張的衝突才暫時告一段落。然而中國外交部長王毅在15日接連與俄國外交部長拉夫羅夫、德國外交部長加布裏爾通電，表示21日舉行的美韓共同軍事演習恐將成為衝突導火線，「8月危機」還沒結束！

據《NHK》報導，美國總統川普曾批評，中國在處理北韓議題上讓他「非常失望」，而中國也對此表達不滿。川普則在14日簽署了備忘錄，要求調查中國對於強迫美國技術轉移與竊取智慧財產權的政策、作法與行為，以保護美國企業的智慧財產權與美國勞工。因此外界認為，中國與兩國外交部長通電，是為了消除美國對於中國在北韓議題上的不信任。

王毅與拉夫羅夫、加布裏爾的電話中，各自提到「8月危機仍未結束」、「防止出現8月危機」，強調不允許任何人在中俄家門口挑起事端，當務之急是讓激動互嗆的美國與北韓「踩剎車」，而拉夫羅夫與加布裏爾則認同有衝突再升溫的可能性，願與中國合作並各自進行和平工作。

21日所舉行的「乙支自由衛士（UFG）」是以北韓為假想敵的美韓共同軍事演習，假想目標為北韓的軍事基地與核子設施，演習內容大部分為電腦模擬，美軍將出動17500人參加演習，也將會出動2艘核動力航母。