偷運近5900億藏台灣 大馬前總理驚爆6大醜聞

2017-08-18 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕高齡91歲的馬來西亞前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）去年底曾帶領群眾上街遊行，要求捲入數十億美元金融醜聞的總理納吉布（Najib Razak）下台，引發政界動盪。不料，自稱馬哈地心腹的前官員昨日召開記者會爆料，揭發馬哈地的「6大骯髒秘密」，其中包括曾將830億馬幣（約新台幣5861億元）的現鈔運出海外並藏於台灣。

自稱於1984至1999年間擔任馬哈地手下秘密官員的阿都哈密，昨（17日）召開記者會爆料指出，馬哈地曾私運面額500、1000元，總值近830億元馬幣的現鈔出國，阿都哈密表示，這批鈔票才剛在倫敦印好後就被運到台灣，「目前仍留在台灣」。

阿都哈密接著指出，馬哈地卸任時交棒給親手挑選的接班人阿都拉（Tun Abdullah Badawi），但他卻在2008年高調「逼宮」，讓時任總理、執政黨「巫統」黨魁的阿都拉黯然下台。阿都哈密爆料說，這是由於阿都拉不願聽從馬哈地指示簽署文件，才遭後者暗中策動黨內勢力而被迫下台，

阿都哈密表示，阿都拉2009年正式下台後，馬哈地出面力主交棒給現任總理納吉布，惟其上台後卻再度因不願簽署相關機密文件引發馬哈地不滿，後者隨即發動群眾運動甚至揚言創黨，要逼納吉布下台。

阿都哈密爆料說，馬哈地曾與納吉布暗中達成協議，在他力捧納吉布上位後，後者須於一段時間後退位，讓馬哈地的兒子繼承總理一職，他因而推測，馬哈地去年策動的「倒納吉布風波」便是前述協議破局後的結果。

除此之外，阿都哈密還稱馬哈地曾與共產黨洽商，討論有意買下大馬、大馬與新加坡合併等事宜。被記者問及為何選擇現在爆料時，阿都哈密選擇沉默並未正面解釋，不過他也強調未來將持續爆料，揭發更多馬哈地的秘密。