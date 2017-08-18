性侵犯被公開槍決 受害人雙親：心舒坦、有殺雞儆猴作用

25歲的阿薩凱特（Hussein al-Saket）死前被槍斃了五次，在葉門首都沙那（Sanaa）以「盛大的方式」執法，母親阿瑪爾（Amal al-Matari）表示槍手的處決讓她非常舒坦，終於度過一年八個月的煎熬日子，「無辜的女兒莎法，妳可以在天堂好好休息了！」《路透社》

2017-08-18 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕葉門25歲男子阿薩凱特（Hussein al-Saket），在2015年11月性侵並殺害一名4歲女童莎法（Safaa al-Matari）而被判處死刑，周一在大庭廣眾下伏法，今日莎法的父母接受訪問時表示高興，直呼「正義獲得伸張」。

《每日郵報》報導，25歲的阿薩凱特（Hussein al-Saket）死前被槍斃了五次，在葉門首都沙那（Sanaa）以「盛大的方式」執法，母親阿瑪爾（Amal al-Matari）表示槍手的處決讓她非常舒坦，終於度過一年八個月的煎熬日子，「無辜的女兒莎法，妳可以在天堂好好休息了！」

莎法的父親穆罕默德（Muhamad Taher al-Matari）也說，「殺手終於受到懲罰，這是如此壯觀且震懾人心的場面，其會有殺雞儆猴的作用！」

他補充說：「我感謝我的部落、我的家人與所有葉門人的同情，無論是穆斯林、基督徒還是其他宗教，所有宗教都禁止攻擊無辜的孩子。」

莎法遇害那天，母親阿瑪爾正在為最小的兒子生產，莎法在家門前玩耍，但之後卻失蹤。

這是葉門胡塞武裝組織（Houthis）控制地區，兩週內第2次進行公開處決。沙那在2014年下半年後，已由胡塞武裝組織所控制，該組織多次被控侵犯人權，包括使用童兵等，該組織的口號則為「神是最偉大的、美國死亡、以色列死亡、詛咒猶太人、伊斯蘭勝利」。

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