巴農抨擊董雲裳 華府學者反彈

2017-08-18 08:09

【駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導】美國總統川普的首席策士巴農在和美國專欄作家卡特納通電話時直言，美國正在和中國進行經濟戰，而且他要鷹派進駐國防部與國務院，並點名要代理國務院亞太助卿的董雲裳出局。

由於董雲裳曾派駐台北並主管兩岸事務，是兩岸熟悉的外交官。巴農對她的赤裸攻擊在華府外交圈引起熱議，也凸顯在中國問題上，巴農所代表的川普政府與華府建制派的激烈衝突。

美國媒體曾報導國務卿提勒森有意讓董雲裳真除，接任亞太助卿一職，但遭到巴農強烈反對，兩人為此在白宮談得不歡而散，提勒森被迫另覓人選替代董雲裳。巴農則在和「美國展望」專欄作家卡特納通電話時親自證實此事。

布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲表示，董雲裳是對兩岸有深入了解的職業外交官，對提勒森和川普政府幫助極大，巴農反對董雲裳反映了他是什麼樣的人，而不是董雲裳是否適任。

史汀生中心的東亞部主任容安瀾則指出，董雲裳不是一個「吞火魔術師」所以不對巴農的口味，但她熟悉兩岸事務，是幹練且知識豐富的外交官，從川普元月就任以來的表現證明董雲裳是眼光清晰，意志堅強的人。

容安瀾說，巴農所謂的鷹派政策到底是什麼？是否符合美國利益？中國確實需要對美國所關切的事項做出回應，否則就會引發類似巴農一般無腦的評論或者傷害美中利益的論述。重點是美國要如何做才能更有效果的讓中國回應，巴農顯然偏好毫無妥協的衝突。

共和黨籍的前美國在台協會台北辦事處處長包道格則認為，董雲裳是個正派且值得信賴的人，將她個人當成美國外交政策的攻擊目標是對美國國家利益極深的誤解，是見樹不見林。巴農可以尋找鷹派人士接任政府職位，但美國持久且受到極大挑戰的利益會一再地把美國拉回主流立場。