美防長：北韓敢射飛彈 會打下來

美日兩國在美國華盛頓舉行「二加二會議」，會後舉行記者會發表共同聲明。（取自Bloomberg）

2017-08-18 06:00

【駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導】美國國防部長馬提斯今天表示，如果北韓向日本領土、關島、美國或韓國發射飛彈，「我們會採取立即、明確的行動打下來。」他說，在盟邦密切合作下，北韓發動的敵意行為會遭遇強烈的軍事後果。

川普總統的首席策士巴農日前才在媒體披露的訪談中坦言，美國在北韓問題上沒有所謂的軍事選項。美國國務卿提勒森不願評論巴農的談話，表示在北韓做出錯誤選擇時，會遭到強烈的軍事後果，這是與北韓進行外交交涉的後盾。他們的作法受到川普總統支持並不斷被檢視。

美日今天在華府舉行川普就任後的首次二加二會議，北韓核武發展成為焦點議題，但中國在東海與南海的作為也受到關切。美方與會代表是提勒森與馬提斯，日方代表則是外相河野太郎與防衛大臣小野寺五典。他們於會後在國務院舉行共同記者會。

小野寺五典在回答媒體提問時表示，如果日本遭到攻擊，日本會啟動所有資源進行飛彈防禦以保衛日本，在其他情形下，日本則會與美國保持密切溝通。

美日在會後發表的共同聲明中表示會繼續向北韓施壓，與其他國家合作以要求北韓採取具體行為以終止其核武與導彈計劃，完成朝鮮半島無核化目標。美日強烈鼓勵中國採取決定性措施以敦促北韓改變其行徑。美日要求北韓停止人權迫害，釋放被俘的外國人，包括被綁架的日本民眾。

美中共同聲明除重申要加速執行2015年修訂的防衛指針，對東海的安全環境持續表達關切，重申美日共同防禦條約的第5項涵蓋釣魚台列島，美日反對任何企圖損及日本對這些島嶼行政權的片面行動。

共同聲明也對南海情勢表示嚴重關切，重申反對任何聲索國採取脅迫的片面行動，包括可能改變現狀和增加緊張，在爭議地貌上的造地與軍事化行為。美日重申應以仲裁方式在內的法律與外交途徑和平解決爭端。他們強調各國遵守聯合國海洋公約，尊重航行與飛越自由，認知到已被採行的南海行為準則的框架，期待有約束力的南海行為準則能盡早談完。