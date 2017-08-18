沙洛茲維爾發言遭批 川普砲轟黨內同志

2017-08-18 00:22

〔中央社〕美國南卡羅來納州選出的共和黨籍參議員葛蘭姆批評川普總統對沙洛茲維爾（Charlottesville）上週末暴力事件的回應方式，川普今天予以指責，同時抨擊了另一名共和黨籍議員。

川普推文說：「沽名釣譽的葛蘭姆（Lindsey Graham）不實地指控我說過，三K黨（KKK）、新納粹分子、白人至上主義者...和赫爾小姐（Heather Heyer）之類人士在道德上是一丘之貉。」

32歲的赫爾13日在沙洛茲維爾參加抗議極右派的遊行，遭疑似白人民族主義者開車衝撞遇害。

川普繼續寫道：「令人作噁的謊言，他就是無法忘記選舉潰敗，南卡羅來納州民眾會記住！」川普似乎是提到他去年在總統初選擊敗葛蘭姆一事。

川普在清晨連串推文中再度試圖將自己描繪成媒體報導他談話不公的受害人。他說：「大眾已發現（更多）假新聞是多麼不誠實，他們完全扭曲了我對仇恨、偏執等等的說法，真可恥！」

另一位經常直言批評川普的共和黨籍參議員佛雷克（Jeff Flake）也呼籲川普，直接譴責白人至上主義團體。

川普在另一則推文稱，佛雷克「對邊界和犯罪議題的立場軟弱，在參議院裡無足輕重，他有害」；文中似乎支持佛雷克2018年競選連任的黨內對手沃德（Kelli Ward）。