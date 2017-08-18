巴塞隆納廂型車衝撞行人 多人受傷

2017-08-18 00:14

〔中央社〕警方發表聲明說，一輛白色廂型車今天在巴塞隆納（Barcelona）蘭布拉大道（Las Ramblas）開上人行道衝撞行人，造成多人受傷。

法新社引述警方聲明表示：「一人駕駛一輛廂型車在巴塞隆納蘭布拉大道，造成巨大衝撞，多人受傷。」

法新社記者表示，現場周邊已封鎖，多部救護車和警車馳抵現場。

路透社報導，加泰隆尼亞緊急事務部門表示，巴塞隆納發生廂型車衝撞行人事件後，他們已要求鄰近市中心蘭布拉大道的地鐵站和火車站關閉。

當地警方表示，一輛廂型車在熱鬧觀光區衝撞數十人，多人受傷。