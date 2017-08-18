巴塞隆納驚傳恐攻！麵包車衝撞觀光區至少13死

恐攻事件發生時，許多民眾在街道上奔逃。（美聯社）

2017-08-18 01:01

上稿時間：00:24

更新時間：01:53

〔編譯茅毅／綜合報導〕西班牙北部城市巴塞隆納警方17日表示，一輛麵包車在市中心衝撞行人，傳出至少確認1人死亡，當地警方說，本案被視為恐攻。警方推文寫道，已有一些人在「巨大撞擊」中受傷。但據警方向西班牙當地媒體透露，至少已釀13人死亡，30多人受傷。

加泰隆尼亞（Catalan）緊急部門提醒，人們不應前往「加泰隆尼亞廣場（Placa Catalunya）」附近地區，並已要求關閉巴塞隆納「蘭布拉大道（Las Ramblas）」的捷運站和火車站，而加泰隆尼亞廣場及蘭布拉大道都是巴塞隆納的著名觀光景點，平時遊客如織，此事件可能造成遊客傷亡。

警方消息人士指出，根據現場目擊者的說法，司機在撞人後徒步逃逸。

法新社記者說，事故現場已被封鎖，現場有幾輛救護車與警車。據當地媒體報導，事發後，兩名武裝男子進入一家餐廳。西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）推文說，他已與當局聯繫，當前首要之務在於照料傷者。

這起事件的完整細節還未能立即得知，而自2016年7月以來，在歐洲一連串的民兵攻擊中，車輛即被用於衝撞人群，於法國尼斯（Nice）、柏林、倫敦與瑞典斯德哥爾摩共釀逾百死。近幾週來，巴塞隆納出現威脅觀光客的塗鴉，目前馬德里也進入高度警戒。

巴塞隆納發生恐攻事件，民眾紛紛協助受傷的受害者準備就醫。（美聯社）

巴塞隆納警方與路人合力將受傷的民眾抬往安置處準備送醫。（美聯社）

恐攻事件發生後，全副武裝的安全人員立即趕到現場戒備。（法新社）

巴塞隆納發生麵包車衝撞行人事件，知名的「蘭布拉大道（Las Ramblas）」已遭封鎖，正在講手機的便衣警察來回巡視。（法新社）