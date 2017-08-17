雨傘運動領袖被判監 讓香港有了政治犯

香港爭取普選「雨傘運動」的領導人黃之鋒（左）與主席羅冠聰（右），今日（17）被改判入監服刑至少6個月。（美聯社）

2017-08-17 23:02

〔編譯周柏憲／綜合報導〕香港律政司就「香港眾志」秘書長黃之鋒、主席羅冠聰、以及前學聯秘書長周永康在2014年9月的「衝擊公民廣場」案提出刑期覆核，3人分別改判6個月、8個月及7個月的監禁。美聯社分析，可見這塊中國統治的前英國殖民地，對異議者的容忍度愈見縮小。

美聯社指出，1997年香港主權移交中國，北京當局向香港承諾，香港在「一國兩制」下可保有廣泛自治和公民權利，但許多港民和分析家仍深怕中國共產領導者正在收回他們的承諾。

「人權觀察」的香港資深研究員王松蓮（Maya Wang）表示，「這是香港的分水嶺時刻：現在香港有了政治犯」，任何想發起抗議的人，嚴峻的刑期都將籠罩著他們。

「國際特赦組織」中國研究員倪偉平（William Nee）表示，此判決「將對自由言論和平集會權利產生寒蟬效應，並嚇阻他人未來參與類似的抗爭。」

美聯社指出，該判決讓雨傘運動最有領袖魅力的領導人物5年內無法競選公職，對香港泛民派領導人的下個世代來說是場挫敗。

香港本土派政黨「香港眾志」批評，「政府為了禁聲所有異議人士而濫用司法程序，竭力讓和平抗議人士鋃鐺入獄。」

黃之鋒表示，團結的人民不會被打倒，並矢言持續為自由民主展開長期抗戰。

新聞背景：

據美聯社，黃之鋒、羅冠聰及周永康3人在2014年因領導或促成「衝擊公民廣場」事件被判有罪，該事件也替「佔領中環」爭取普選的79日「雨傘運動」拉開序幕。

黃之鋒、羅冠聰原先分別被判80小時和120小時的社會服務，而周永康被判入獄3周、緩刑1年。但香港律政司不滿3人刑罰過輕，並提出刑期覆核，如今3人被改判入獄至少6個月。