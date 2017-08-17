澳洲極右派議員戴面紗問政 遭砲轟

澳洲參議員韓森昨日在國會的質詢會議上，穿戴伊斯蘭的面紗「布卡」參與會議。（路透）

2017-08-17 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕在昨（16）日的澳洲在國會質詢上，極右「一族黨」黨魁韓森（Pauline Hanson）頭上戴著穆斯林的面紗「布卡」到國會質詢。此舉也引來許多國會議員的憤怒，也被批作秀。

綜合外媒報導，韓森的「一族黨」對伊斯蘭教頗有敵意，提出許多反伊斯蘭的政策，例如禁止伊斯蘭移民、設立調查伊斯蘭教的「皇家委員會」、反對穆斯林女子配戴面紗等。昨日在澳洲的國會質詢上，居然戴起伊斯蘭的面紗。韓森表示，禁止會遮住全臉的裝扮對於現代的澳洲是一件很重要的議題。

澳洲律政部長布蘭迪斯（George Brandis）指責韓森的行為，布蘭迪斯表示，韓森並非信奉伊斯蘭教，為何要穿著象徵伊斯蘭服裝的面紗？甚至質疑韓森在褻瀆伊斯蘭教。布蘭迪斯對韓森說：「對於你所做事的情，可能是在嘲笑這個宗教信仰，我希望你能重新思考這個問題。」布蘭迪斯指責韓森的舉動，也贏得勞工黨（Labor Party）與綠黨（Greens party）與其他議員的掌聲。

對於布蘭迪斯的指控，韓森面露微笑，提問後脫去面紗並離開國會。

參議院議長帕里（Stephen Parry）說，在進入議會大廈前，韓森的身分已經過核實，且無權規定議員的服裝。

布蘭迪斯隨後指出，聯合政府並不會禁止面紗，澳洲約有50萬的伊斯蘭信徒，大部分都是守法的好國民。

澳洲國會將於明（18）日對於禁止穿著面紗的議案做出討論。澳洲國內也有不少將伊斯蘭教跟恐怖主義連結的聲浪，希望政府能限制穆斯林移民與難民，這也是近日澳洲的極端右派政黨快速崛起的原因。