川普叫她「小希」 28歲美女暫任白宮聯絡室主任

希克斯是白宮最年輕、薪水最高的員工之一。（彭博）

2017-08-17 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕在華爾街金融家史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）上個月「快閃」白宮後，美國總統川普的（Donald Trump）長期助理、28歲的希克斯（Hope Hicks）將暫任白宮聯絡室主任。美國媒體特地整理了有關她的小檔案，希克斯不僅與川普家族關係密切，川普還替她取了個小名─「小希」。

希克斯是川普身邊待最久的助理之一，也是川普就任後，第4個出任白宮聯絡室主任一職的人，《CNBC》整理了你可能不知道的希克斯6件事。

川普為她取了小名。當川普親切地叫她「小希（Hopester）」時，希克斯仍稱他為「川普先生」。據傳，她曾收到川普的感謝紙條，上面寫著「小希，你最棒了！（Hopie — You're the greatest!）」

希克斯是白宮最年輕、薪水最高的員工之一。川普就職後，希克斯作為總統助理和白宮策略聯絡事務主任，是白宮薪資最高的22人之一，年薪高達17萬9700美元（約544萬新台幣），也是白宮薪資最高的6名女性之一。

希克斯曾當過模特兒，11歲時就曾獲選參與Ralph Lauren活動；據傳她也曾是Ford模特公司的一員。

希克斯與川普家族關係密切。希克斯作為公關，一開始為伊凡卡工作，後來加入川普競選團隊，她曾到訪川普的海湖莊園（Mar-a-Lago），也曾和伊凡卡和庫許納（Jared Kushner）共進晚餐。

希克斯沒想過會踏入政壇。她今年獲選為富比世30名30歲以下最具影響力的人。她表示，在參與川普競選活動前，對政治所知甚少，並指出投入競選活動和在華盛頓工作是2種完全不同的事情。

希克斯出生於公關和政治家庭。她的父親曾是共和黨代表麥金尼（Stewart McKinney）的幕僚長，之後轉往私部門，成為奧美公關區域執行長。她已故的祖父曾是德士古石油公司（Texaco）公關高層。