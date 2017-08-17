黃之鋒等3人香港遭判刑 英美同譴責

2017-08-17 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕前學民思潮召集人黃之鋒、學聯前常委羅冠聰以及前秘書長周永康，因3年前闖入香港政府公民廣場，今（17）日遭判監禁6至8個月。英美政府則同聲譴責，稱不應遏止合法示威，美國國會更批評此判刑結果是「可恥的政治檢控」。

綜合媒體報導，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）在判刑結果出爐後發表聲明表示，占領運動的參與者是「值得仰慕的泛民主派勝利者，而非應該被判囚的罪犯」。委員會更直指香港政府對三人的政治檢控及重新談判是「可恥」的，將被作為侵蝕港人自治的確切證據。

根據《衛報》報導，美國共和黨參議員馬可魯比奧（Marco Rubio）批評此判決為可恥的，並且更進一步證明了香港所珍視的民主，正遭受到嚴重侵蝕。他更稱三人以及其他雨傘運動參予者為值得欽佩的民主鬥士。

英國外交部在得知判決後，也認為年輕人可以在政治上發聲是至關重要的事，期盼今日的判決不會阻礙香港之後的合法示威。

英美媒體亦對此事件多為關注，其中英國廣播公司（BBC）、金融時報（Financial Times）、美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報（The New York Times）等外媒，均以黃之鋒做為報導標題大篇幅報導。