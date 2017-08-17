人權少女馬拉拉 獲牛津大學錄取

巴基斯坦人權少女馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）週四（17日）表示，已獲得牛津大學錄取。（法新社）

2017-08-17 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦人權少女馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）週四（17日）表示，已獲得牛津大學錄取，對此感到非常興奮。

綜合外媒報導，史上最年輕的諾貝爾和平獎得主馬拉拉，在推特宣布她已被牛津大學錄取，將進入該校修讀知名的哲學、政治和經濟學程（PPE），她對此大感興奮，「所有A-Level學生都很棒。這是最辛苦的一年，祝福往後人生。」

過去曾在牛津修讀PPE學程的學生，包括前英國首相卡麥隆（David Cameron），以及前巴基斯坦女總理布托（Benazir Bhutto）、前美國總統柯林頓（Bill Clinton）、和緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

今年20歲的馬拉拉，在2012年因力爭女性教育權遭塔利班槍擊，最後前往英國接受治療，並留在當地念書。2014年與印度兒童權利捍衛者沙提雅提（Kailash Satyarthi）共同獲頒諾貝爾和平獎。

今年4月，馬拉拉獲任命為聯合國和平大使，為史上最年輕，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）形容她是「英雄」。同月，她也獲頒「加拿大榮譽公民」。她是獲得這項榮譽的第6人。