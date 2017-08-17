黃之鋒等3人被重判 將上訴至終審法院

香港眾志秘書長黃之鋒（中）、主席羅冠聰（左）和學聯前秘書長周永康（右）3人被判須即刻入獄服刑6至8個月。（法新社）

2017-08-17 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院今（17）日針對2014年「重奪公民廣場案」宣布判刑覆核結果，香港眾志秘書長黃之鋒、主席羅冠聰和學聯前秘書長周永康3人須即刻入獄服刑6至8個月。前學聯副秘書長岑敖暉表示，3人將會就刑期上訴至終審法院。

香港媒體報導，岑敖暉在庭外表示，與律師代表討論後，認為因上訴庭已發布判辭，所以可盡快撰寫理據，就刑期上訴至終身法院，「3位是會上訴的，而律師團隊已經在準備」。他也說，現階段不會就上訴勝算作出評估。

法官判辭指香港近年瀰漫一股歪風，有人以追求心中理想或自由行使法律賦予的權力為藉口而肆意做出違法行為，本案則是表現歪風的極佳例子。對此，岑敖暉感到極度憤怒，質疑這是否定了公民抗命、違法達義的價值。

他說，法庭認為法制和香港社會可保障港人的基本人權和自由，但他們是不認同這個價值，認為社會公義無法彰顯，才讓一批又一批民眾、青年犧牲前途進行公民抗命，強調公民抗命絕非兒戲及魯莽的決定，是經過深思熟慮。

岑敖暉也指出，本案和15日宣判的「新界東北案」，相信是港特首林鄭月娥政權、北京政權和法庭三位一體給予抗爭者的訊息，以嚴刑峻法打壓民眾意志。

香港眾志常委林淳軒表示，明晚在荔枝角收押所會有集會，為3人打氣，週日會舉行遊行，由灣仔修頓球場遊行至終審法院，對判決變重審展示不滿。