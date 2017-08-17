84歲失智老兵想回戰場 中校贈勳助他「完成任務」

失智的84歲席爾克（右），受到退役中校拉夫拉齊亞（左）拜訪，告知越戰已結束，任務也完結，並收到美國空軍的勳章與嘉獎令。（圖取自Julie Dunn臉書）

2017-08-17 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名84歲的越戰老兵席爾克（Lawrence Silk），越戰期中曾被派駐越南3次，但隨著年事已高，目前因為失智住在溫哥華的養老院。即便失智，越戰的回憶仍困擾著席爾克，並堅稱自己要再次回到越南完成任務。家人為此特別找來美軍退役的中校拜訪席爾克，告知他戰爭已結束，任務已完結，並頒發勳章，讓家人被感溫暖。

根據《BBC》報導，住在溫哥華1間養老院裡的席爾克，年輕時曾因越戰的緣故，被派遣至越南3次。席爾克的女婿鄧恩（Kenny Dunn）表示，席爾克的狀況時好時壞，有一次去探訪，能深深感受到席爾克所面對的心理壓力。而不斷困擾席爾克的心理問題，正是他在越戰時的種種回憶。

為了解決席爾克的心理問題，鄧恩決定至Reddit的老兵論壇上尋找任何現役或退役的美國軍人，希望能夠告知席爾克越戰已經結束、任務完成，並頒發獎章或證書，拍下照，以後給失智的席爾克看。

就在鄧恩在網路上尋求幫忙後不久，1名退役的中校拉夫拉齊亞（LaFrazia）同意幫忙拜訪席爾克，並當面告訴席爾克越戰已經結束，任務也已經完成。巧合的是，席爾克與拉夫拉齊亞服役的單位竟然相同。拉夫拉齊亞也頒發美國空軍的嘉獎令與1枚美國空軍土木工程隊的勳章徽章和紀念幣給席爾克。

拉夫拉齊亞表示，他希望能夠讓更多人了解到這些老兵所面對的問題，並不會因為戰爭結束而解決，也希望能夠凸顯老兵衰老的問題，提供他們所需要的援助。