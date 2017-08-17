爆買潮不再 訪日歐洲客人均消費額超越中國

遊客在日本東京秋葉原玩遊戲機。（資料照，彭博）

2017-08-17 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府推展觀光，盼在2020年達成4000萬人次外國遊客的目標，根據日本觀光廳調查外籍旅客人均消費額，發現訪日歐洲遊客的人均消費不斷增加，甚至超越了近年居首的訪日中國遊客，如今訪日外籍遊客消費主角，已變成歐洲遊客。

《日經中文網》報導，根據日本觀光廳統計今年4~6月的人均消費額，佔據首位的是英國，達到25萬日圓（約7萬元台幣），其次是義大利的23萬日圓（約6.4萬元台幣），近年來居首的中國則是以22萬日圓（約6.1萬元台幣）下滑到第3位，第4、5名則是20~21萬日圓間（約5.5~5.8萬元台幣）的法國、西班牙，消費主角已變成歐洲遊客。

歐洲客和中國客的消費行為也相差甚大，以英國為例，住宿、飲食和娛樂佔他們旅行支出的72%，但這只佔中國客的35%；中國客花6成的旅行支出去購物，英國僅為13%。

另外，歐洲客以旅遊為目的，在日本停留時間也呈現變長的趨勢，以2017年4~6月和2015年4~6月相比，英國從12.3天延長到14.5天、義大利從11.5天延長到12天，雖然德國、法國比2年前縮短，但2017年仍有14天和12.9天的水準，比中國的5.9天高出不少。