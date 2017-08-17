為劈腿辯護 杜特蒂：難不成要我拿鐵鎚敲自己那邊嗎？

杜特蒂在活動上說：「劈腿是生物學，是人的本能」，還說自己已經離婚十多年，「難不成要我回家，自己拿鐵鎚敲自己的那邊嗎？」（美聯社）

2017-08-17 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕日前菲律賓總統杜特蒂的兒子巴奧洛（Paolo Duterte），被控收取海關人員賄款，杜特蒂表示，如果有人有他兒子涉貪的證據，他就下台負責。昨（16）日杜特蒂在一場公開活動上說，他沒有貪污的把柄，也不怕人查，自己唯一能被攻擊的話題只有「女人」，為了替自己的劈腿辯護，他甚至說：「難不成要我回家拿鐵鎚敲自己的那邊嗎？」

綜合媒體報導，在反犯罪暨貪汙志工團（VACC）19週年紀念活動上，杜特蒂表示自己可以「羞辱貪污的傢伙，因為那些人找不到我貪污的把柄」，隨後說自己可以被攻擊的話題只有女人，讓去年競選期間被外界批評同時劈腿多名女性的話題，再度躍入公眾眼簾。

他在活動上說：「劈腿是生物學，是人的本能」，還說自己已經離婚十多年，「難不成要我回家，自己拿鐵鎚敲自己的那邊嗎？」逗得台下群眾哈哈大笑。

根據《中央社》報導，與其他國家的社會情況不同，在菲律賓政治人物如果周旋於不只一名女性，往往不會導致個人政治生涯的危機，相反的，多數菲國人認為這是「男老大」（Alpha Male）的象徵，並舉獅群中的雄獅為例。

關心婦女事務的議員德赫素斯（Emmi de Jesus）近日在記者會上表示，在菲國盛行「大男子氣概」（machismo）的文化之下，擁有小三是種榮耀，菲國社會會依此衡量這一名男人的價值。

部分菲律賓觀察家認為，菲律賓不允許離婚，貌合神離的夫妻不能分開，「婚外情」成了情慾的出路。也有人認為，家庭成員為了工作長期分隔兩地的型態，尤其是海外移工，也是導致婚外情普遍的原因之一。

相較於台灣，菲律賓社會對小三大抵上是較為容忍的，這或許正如《文化衝擊！菲律賓 》（Culture Shock! Philippines）一書中提到，菲國的小三往往負擔起妻子和母親的角色，擁有「第二個妻子」的待遇。

雖然菲律賓是天主教國家並不允許婚外情，若政治人物被爆出婚外情，理應受輿論撻伐，不過菲國政治人物在左擁右抱的同時，仍能高票當選，著實令外人納悶。一名久居菲國的台商表示：「我只能說國情不同。」