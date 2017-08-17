中印邊境對峙逾2個月 新華社列印度七宗罪

新華社新節目「the Spark」製作短片，細數印度在邊境衝突的「七宗罪」。（圖擷自推特）

2017-08-17 18:06

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國和印度邊境衝突持續2個多月，未見緩和趨勢。中國官媒新華社16日在「推特」發佈政治教育影片，除了指控印度犯了七宗罪外，演員更以種族偏見的裝扮穿插演出。

路透報導，在這3分鐘的爭議影片中，主持人指控印度侵犯中國領土、違反國際法、並「綁架」夾在兩大國之間的小國不丹。影片為新華社新的英語節目「the Spark」，由 Dier Wang 主持。

此外，影片中也出現一名包頭巾、貼假鬍的演員，以戲謔的方式模仿印度人，有種族偏見之嫌。

推特在中國無法使用。有網友留言，「中國真好笑，一個懼怕WhatsApp、臉書等社群媒體的國家正在挑戰印度。」也有網友直接回覆新華社的推特帳號：「全世界都知道，中國只是一個共產狂熱國，太膽小了，不敢擁有民主。」

新華社列印度七宗罪：

1.越界

2.破壞雙邊協定

3.踐踏國際法

4.是非不分

5.怪罪受害者

6.綁架鄰近小國（不丹）

7.蓄意錯誤

相關影音請見：