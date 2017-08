中印邊境對峙逾2個月 新華社列印度七宗罪

2017-08-17 18:06

〔編譯周柏憲/綜合報導〕中國和印度邊境衝突持續2個多月,未見緩和趨勢。中國官媒新華社16日在「推特」發佈政治教育影片,除了指控印度犯了七宗罪外,演員更以種族偏見的裝扮穿插演出。

路透報導,在這3分鐘的爭議影片中,主持人指控印度侵犯中國領土、違反國際法、並「綁架」夾在兩大國之間的小國不丹。影片為新華社新的英語節目「the Spark」,由 Dier Wang 主持。

此外,影片中也出現一名包頭巾、貼假鬍的演員,以戲謔的方式模仿印度人,有種族偏見之嫌。

推特在中國無法使用。有網友留言,「中國真好笑,一個懼怕WhatsApp、臉書等社群媒體的國家正在挑戰印度。」也有網友直接回覆新華社的推特帳號:「全世界都知道,中國只是一個共產狂熱國,太膽小了,不敢擁有民主。」

新華社列印度七宗罪:

1.越界

2.破壞雙邊協定

3.踐踏國際法

4.是非不分

5.怪罪受害者

6.綁架鄰近小國(不丹)

7.蓄意錯誤

#TheSpark: 7 Sins of India. It’s time for India to confess its SEVEN SINS. pic.twitter.com/vb9lQ40VPH