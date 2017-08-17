鄧福德：武力解決北韓問題很可怕 但放任也難以想像

美國聯合參謀長聯席會議主席鄧福德表示，動用軍事解決北韓飛彈威脅是可怕的行為，但若放任北韓對美國發動核攻擊「也難以想像」。圖為小約瑟夫·F·鄧福德上將。（美聯社）

2017-08-17 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國參謀首長聯席會議（ＪＣＳ）主席鄧福德（Joseph Dunford）在本月17日表示，動用軍事解決北韓飛彈威脅是可怕的行為，但若放任北韓對美國發動核攻擊「也難以想像」。

綜合外媒報導，鄧福德上將近日展開亞洲三國南韓、中國與日本的訪問之旅，他表示此行是為美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）以外交和經濟手段遏制北韓的政策背書，鄧福德強調，作為軍事領導人，我必須確保當總統在外交與經濟手段施壓失敗時，還有最後的軍事方案。

鄧福德在首爾與南韓總統文在寅會談後，共同發出聲明「美軍的首要任務是支持南韓政府以外交與經濟手段實現半島無核化，而美軍也準備好當任何努力皆無效時，有可動用的軍事力量。」

鄧福德表示，川普總統已要求軍方構思可行且可靠的軍事方案。

不過，鄧福德在第二站北京受訪時，他也補充道，「毫無疑問，如果這個問題用軍事解決方案，那將會非常可怕」，但若任由平壤發展可攻擊美國的核武，也令人難以想像。