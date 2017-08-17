黃之鋒遭判入獄 5年內禁參選 政治生涯恐遭中斷

依據《立法會條例》及《區議會條例》對於判刑的禁選規定，羅冠聰、黃之鋒等人的政治生涯岌岌可危。（美聯社）

2017-08-17 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、主席羅冠聰及學聯前秘書長周永康，現被判囚6至8個月。依據《立法會條例》及《區議會條例》規定，在香港或任何地方因任何罪行被判監3個月或以上，5年內都會被禁參與任何公共選舉，換言之，除非羅冠聰、黃之鋒等人日後上訴成功，否則無法參與料明年的立法會補選、2019年區議會換屆選舉以及2020年立法會換屆選舉。

綜合港媒報導，除了泛民梁國雄、劉小麗等4人早前被取消立法會議員資格，再加上青年新政梁頌恆及游蕙禎的議席出缺，等於立法會現時有6個議席懸空，預料最快明年初會進行補選。

而此次因黃之鋒等人被判囚超過3個月，根據現今法例規定，除非羅冠聰、黃之鋒等人上訴成功，不然即使趕及在補選前出獄，仍不能參選港島區補選、以及未來5年內舉行的區議會及立法會選舉。

若在上述5年內禁選的情況下，黃之鋒、羅冠聰最快須等到2023年區議會換屆選舉與2024年立法會換屆選舉時才能參選，但政壇局勢多變，又加上中國持續施壓，6年後的香港政局恐與今日大不同，黃、羅2人的從政生涯隨時會因此次入獄而中斷。

黃之鋒在判決前曾接受《立場新聞》專訪，他坦承若羅冠聰及他都無法出選，對眾志打擊相當大，但他有信心眾志會找到合適的人選。