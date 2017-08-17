中共集團軍主官大風吹 專家研判是習近平出招了

中共集團軍主官大風吹，專家分析這代表習近平要趁著19大以前削弱解放軍「山頭主義」，藉此固權。（美聯社）

2017-08-17 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍先前實施軍改，將原有的18個集團軍整併為13個集團軍，不過近日各集團軍原任軍長、政委等主官不僅全數調動，就任新職時間更僅有24小時，專家分析，這代表這習近平要趁著19大以前削弱解放軍「山頭主義」，藉此固權。

根據《中央社》報導，國立中正大學戰略與國際事務研究所專案助理教授林穎佑指出，過去中共解放軍有「山頭主義」問題，因為地方軍隊中「官」和「兵」之間關係過於密切，反而延伸出派系及貪腐問題。林穎佑認為，這次集團軍主官全數調動，就是為避免官兵關係過於密切，並且符合習近平近年的肅貪政策。

另外，香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑過去也曾提到，各將領沒有在原來單位任職，而是被調到其他軍甚至跨戰區任職，類似舉動就是要去除山頭主義、反貪腐，並讓各將領熟悉跨單位情況，以利戰時的需要。

中央社引述中媒報導指稱，中國國防部4月間宣布，將原有18個集團軍整併為13個集團軍，番號並變更為第71至第83集團軍。其中，第71至73集團軍隸屬東部戰區，第74、75集團軍隸屬南部戰區，第76、77集團軍隸屬西部戰區，第78至80集團軍隸屬北部戰區，第81至83集團軍隸屬中部戰區。