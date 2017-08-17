睽違27年！沙烏地阿拉伯、伊拉克重啟邊境貿易！

伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）日前與沙烏地阿拉伯國王薩勒曼（Mohammed bin Salman）會晤，沙國承諾將捐助伊拉克政府1億美元（約新台幣30.46億元），而重啟兩國邊境貿易點──安巴爾省也是會談目標之一。（路透）

2017-08-17 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯與伊拉克正在商討重啟兩國阿爾阿爾（Arar）邊境的貿易過境點，其過境點是指伊拉克西南方的安巴爾省（Anbar province）。這將是兩國自1990年斷交後（伊拉克強人海珊（Saddam Hussein）侵略科威特時），睽違27年來的邊境開放！原本每年只在朝覲期間開放的安巴爾省，而後將使伊拉克穆斯林能自由的穿越沙烏地阿拉伯，到達伊斯蘭教第一大聖城「麥加」進行朝覲！

綜合媒體報導，具影響力的伊拉克什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）日前與沙烏地阿拉伯國王薩勒曼（Mohammed bin Salman）會晤，沙國承諾將捐助伊拉克政府1億美元（約新台幣30.46億元），而重啟兩國邊境貿易點──安巴爾省也是會談目標之一。

安巴爾省的省長拉維（Sohaib al-Rawi）表示，重啟邊境過境點是兩國未來更進一步合作的良好開始。

沙國與伊拉克的關係自1990年起冰封許久，直到2015年沙國重啟駐伊拉克大使館，雙方關係才破冰。日益強大的伊朗，其區域影響力已不容小覷，沙國及阿拉伯聯合大公國（UAE）積極拉攏伊拉克！伊拉克什葉派領袖薩德與伊朗保持一定的距離，隨著其積極的到訪沙烏地阿拉伯，兩國關係逐漸升溫！

此外，沙烏地阿拉伯國王薩勒曼（Mohammed bin Salman）也下令重新開放與卡達接壤的邊界，以便讓朝聖者能夠前往麥加朝聖。這項決定幫助卡達從外交危機中看見一道曙光，在此之前（6月5日）沙烏地阿拉伯、埃及、巴林及阿拉伯聯合大公國以卡達「支持恐怖主義」、「破壞地區安全」為由，與卡達斷絕外交關係，讓卡達呈現孤立無援的狀態！

沙國官方媒體的消息指出，國王薩勒曼是在接見卡達特使後才決定開放兩國邊界的！此外他還下令派遣沙國航空的私人飛機前往杜哈（卡達的首都）載運所有的卡達朝聖者，費用全由他支付！