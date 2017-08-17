川普軍師巴農：我們正在和中國打「經濟戰」

美國川普總統首席策士巴農向美國媒體透露，美國現在和中國正處於「經濟戰」。（路透）

2017-08-17 16:15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國自由派雜誌《美國展望》（The American Prospect）報導，美國川普總統首席策士巴農告訴該雜誌共同主編庫特納（Robert Kuttner），川普政府應對中國貿易採取更強硬態度，強力反擊中國的經濟擴張態勢，由於只有一個國家可成為世界「經濟戰」之下的獲勝領袖，「對我來說，與中國的經濟戰就是一切」。

《美國展望》雜誌報導，巴農相當坦白地談論他力主川普政府應對中國貿易採取更強硬態度的看法，「對我來說，與中國的經濟戰就是一切，我們（美國）對此必須非常專注；如果我們持續輸下去，5年後、最多10年，就會被打到無法恢復的地步」。

巴農的攻擊計畫包括，美國華府根據1974年貿易法的「301條款」，反擊中國強迫美國企業技術轉移等對智慧財產權的侵害，並進一步制裁中國鋼鐵和鋁產品的「傾銷」。

他還解釋，「301調查」在爆發北韓威脅開戰的期間暫時被擱置，3週後才會恢復；儘管受到中國等的「經濟戰」威脅，美國最終將取得勝利。

巴農指出，「我每天都在這裡作戰。我們仍就在交手，這裡有財政部和寇恩和高盛集團（Goldman Sachs）在遊說」。他指向華府出身於高盛集團官員如美國財長努勤、白宮國家經濟會議主席寇恩等人在和中國的貿易議題上都主張「更軟性」立場。

巴農和川普首要經濟顧問群對中國的政策路線陷入長期紛爭，巴農主張採取「更強硬」的中國經貿政策立場，經常和他們唇槍舌劍交戰。

不過，彭博引述不願具名人士指出，巴農沒想到和庫特納的談話會被出版。這項報導正值外界臆測巴農面臨白宮工作「保衛戰」之際，美國媒體報導川普對巴農在政策論述上的風評日漸感到不快。

庫特納表示，巴農15日下午主動打電話給他，表示認同庫特納過去所寫有關中國的文章；巴農在電話中從未提及是否為私下「非公開」對話。過去，巴農咸少對記者發表公開談話，更不用說是傾向自由派媒體。