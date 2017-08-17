文在寅就職百日 首對北韓劃紅線

南韓總統文在寅今日於青瓦臺舉行就職百日記者會，首度對北韓劃出紅線，即北韓完成開發部署搭載核彈頭的洲際彈道導彈。（路透）

2017-08-17 16:00

〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓總統文在寅今（17）日於青瓦臺舉行就職百日記者會，首度對北韓劃出紅線，即北韓完成開發部署搭載核彈頭的洲際彈道導彈（ICBM），也說北韓正在接近這條紅線。另外，文在寅肯定地說，朝鮮半島不會爆發戰爭。

路透報導，先前多次呼籲北韓切勿「跨越紅線」，卻未定義所謂「紅線」的文在寅，今日在就職百日記者會才表示，「如果北韓再次發射洲際導彈、並在飛彈頭裝上核武，這就跨越了紅線。」

韓聯社報導，文在寅說，國際社會對北韓採取強力制裁和施壓，最後也要以和平方式解決北韓問題，川普的立場也一樣，而且歷經韓戰的南韓辛苦重建，不能再次爆發戰爭失去一切。

文在寅指出，聯合國安理會日前一致通過嚴厲經濟制裁北韓的決議案，也獲得俄羅斯和中國的支持，都在防範戰爭發生。

北韓核武發展迅速，飛彈可觸及美國本土，美國總統川普揚言以「戰火與烈火」對付北韓，華府也警告準備以武力停止北韓導彈與核子計畫，但華府仍偏向採取全球外交手段壓制北韓。

美國副總統彭斯16日表示，對北韓的「所有選項」仍在商討當中。但是白宮首席策士巴農則說，平壤大規模武器正瞄準首爾上千萬人口，甭談用軍事手段解決北韓核子威脅。