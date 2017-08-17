將有更多共軍入侵邊境 印度：準備好了

印度國防部透露，未來將會有更多中共解放軍入侵、刺探中印邊界，圖為中國國家主席習近平（右）及印度總理莫迪（左）。（美聯社）

2017-08-17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕15日中印雙方在拉達克班公湖發生互擲石塊事件，印度國防部透露，未來將會有更多中共解放軍入侵及刺探中印邊界，迫使印軍從洞朗地區撤軍。

《印度時報》（Times of India）引述匿名消息指出，中共解放軍無法在不丹、西藏及印度三角地帶的洞朗地區推進築路工程，原因是因為印軍部署位置較為有利，可輕易威脅西藏春丕山谷（Chumbi Valley），因此，共軍可能會在拉達克（Ladakh）進行新行動，就如同15日的擲石事件。

報導指出，共軍為迫使印度在11至12月冬天來臨前從洞朗地區單方面撤軍，恐藉由入侵與刺探由阿魯納查省起算的4057公里中印實際控制線行為，向印度軍隊施壓，對此，印度已經做好準備。

印度軍方判斷，共軍也可能入侵或刺探印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國大陸稱為中國藏南地區）東部、北阿坎德省（Uttarakhand）李普勒克隘口（Lipulekh Pass）和位於北阿坎德省和喜馬偕爾省（Himachal）中心地帶的北坎德省傑莫利縣（Chamoli）巴拉赫提（Barahoti）。

印軍分析，雖然自6月中，中印雙方對峙於洞朗地區後，共軍不僅在西藏南部集結大量部隊，更部署砲兵、防空部隊、裝甲兵及來自共軍西部戰區西藏軍區南部的多個部隊，但他們仍認為，中國不至於冒險，對印度發動全面戰爭。

另外，印度國防部也透露，在中印部隊擲石塊事件後，雙方於16日下午在拉達克邊界楚瑪爾（Chumar）段的史班古爾峽谷（Spanggur Gap）召開邊防指揮官會議，同意增強和雙方平機制，避免有對抗事件再度上演。