號召「重奪公民廣場」 黃之鋒3人遭判6至8月即刻入獄

黃之鋒、羅冠聰和周永康被判處6至8個月刑期。（法新社）

2017-08-17 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院今宣判2014「重奪公民廣場案」刑期覆核結果，分別判處香港眾志秘書長黃之鋒6個月、主席羅冠聰8個月和學聯前秘書長周永康7個月刑期，且須即刻入獄服刑。

綜合港媒報導，上訴庭法官楊振權裁決，依照港《公安條例》第18條非法集結罪名，最高可判處三年，在衡量一切條件後，原先判處黃8個月、羅10個月，但考量兩人已完成社區服務，因此減刑1至2個月。

有「雙學三子」之稱的黃之鋒、羅冠聰、周永康，為了爭取實施真普選，在一連串的罷課抗議後，於2014年號召群眾衝入當時已被香港特別行政區政府封鎖的「公民廣場」，掀起佔領運動序幕。

起先三人被裁定非法集結，及煽惑他人參與非法集結，分別判罰社會服務及緩刑，三人皆已完成，但香港律政司認為判決過輕提出上訴，要讓三人即刻入獄服刑。

黃之鋒於昨日接受訪問時提到，審訊期間法官曾說，「重奪公民廣場」的「奪」字具有暴力意義，推測自己入獄服刑的可能性極高，包括日前宣判的新界東北發展案，法官都要阻止往後發生類似事件。

黃之鋒也語重心長地說，望香港人不要成為依附在強權底下苟活的順民，強調「要去坐牢的幾個年輕人都沒放棄，香港人何必要在此刻放棄呢？」

三人約在今日下午1點到庭聽判，並與外頭親友和支持群眾互相擁抱鼓勵，更有人大喊「政治檢控可恥，公民抗命，無畏無懼，我要真普選」、「我們都是黃之鋒，我們都是羅冠聰，我們都是周永康，我們都是香港人」等語聲援。