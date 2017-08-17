造價335億元！ 美西最高建築Salesforce Tower明年開放。（圖擷自Pelli Clarke Pelli Architects）

2017-08-17 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕由Salesforce建造的美國舊金山Salesforce Tower高1070英尺（326公尺）、總共61層樓，其高度將取代泛美金字塔（Transamerica Pyramid）成為舊金山最高建築物，同時也成為美國西岸（芝加哥以西）最高建築。！2018它將對外開放。

根據《華盛頓郵報》報導，Salesforce Tower這棟大樓總共花11億美元（約335億元台幣）建造，企業雲計算公司Salesforce買下它的命名權！且Salesforce公司將入住一半以上的辦公室，其餘的樓層則將承租給投資公司貝恩（Bain & Company）以及艾森哲等（Accenture）公司。

蘋果日報指出，洛杉磯的威爾希爾大廈（Wilshire Grand Center）高度為1100英尺（335公尺）其實比舊金山Salesforce Tower還要高一些，然而有人認為它光是尖塔的裝飾就佔用了90公尺，不能一併納入計算！

芝加哥的最高龍頭寶座的頭銜，應該由誰取得，眾人有不同說法。