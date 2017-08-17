傳統文化的挑戰？日本殯葬業推「得來速上香服務」！

「得來速」的應用範圍將有所拓展，不只侷限在餐飲業！日本竟有殯儀館推出「得來速上香服務」！（圖擷自《Norimono News》）

2017-08-17 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕「得來速（Drive Through）」服務，顧名思義救是免下車快速取餐，麥當勞、肯德基、星巴克等等商家會提供這一類的服務，這對難停車或不耐久候的消費者是一個非常不錯的政策。然而這個「得來速」的應用範圍將拓展到其他行業，不只侷限在餐飲業！日本竟有殯儀館推出「得來速上香服務」！

《Norimono News》報導，來參加喪禮的來賓，不需要下車就可以致送奠儀、上香，然而此舉引發熱烈討論。日本長野縣上田市即將新建一個殯儀館「上田南愛昇殿」，日前宣布將會舉辦「得來速上香服務」，它的模式便是仿造餐飲業的「免下車點餐服務」。民眾開車進入後，在一個窗口停下之後，用平板電腦登記姓名，並且把奠儀、鮮花等供品交給櫃台，甚至如果想要上香拜拜，這也不成問題，完成這些事情，竟然都不需要下車！同時，在喪禮會場內的死者家屬與來賓，也能透過螢幕即時看到「得來速」上香的情況。

該殯儀館的集團表示，之所以要推出這樣的「得來速上香服務」，是因為可以讓行動不便的長者，減輕負擔，而這對需要使用輪椅的人士，可說是省下不少麻煩。「想要參加喪禮，但怕麻煩到別人」等問題也可以大大的減少。除此之外，許多喪禮儀式的舉辦時間通常在早上（白天），忙碌的上班很難抽空參加完整場喪禮儀式，然而這樣的「得來速上香服務」能夠讓人更有意願參加喪禮！

「得來速上香服務」引起網友正反兩方的論戰，不少人無法接受這樣的上香方式，認為太輕視傳統文化，竟然將如此嚴肅的喪禮儀式簡約化！「太忽視傳統了，搞得很像麥當勞點餐」、「如果當天不能去，可以改天去拜墳墓啊！」；但也有人表示這可以讓人更方便的運用去上香的時間，也能方便許多行動不便的長者參與，「型式不重要，重要的是參加喪禮的心態！」