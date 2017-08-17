黃之鋒「重奪公民廣場案」發生插曲 宣判時間延後

黃之鋒（右）、羅冠聰（左）於下午1點現身法院準備聽判。（路透）

2017-08-17 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院今宣判2014「重奪公民廣場案」刑期覆核結果，但最新消息指出，法庭宣布因有突發事件，可能得重新聆訊，造成宣判時程拖延。

根據香港《蘋果日報》報導，原定今日下午2點30分宣判的「重奪公民廣場案」刑期覆核結果，法庭表示，因昨晚10時收到代表黃之鋒的律師行一封信件。法庭問黃之鋒的代表律師是否知道該封信件，以及是否希望法庭考慮信件內容。

上訴庭副庭長楊振權表示，他暫時不會公開信件內容，但因於聆訊屬公開性質，若答辯一方要求法庭額外考慮該信件內容，可能就得重新聆訊。對此，黃之鋒的代表大律師石書銘要求法庭稍為押後，讓他先向黃之鋒徵詢意見。

再次開庭後，石書銘表示不用額外考慮信件內容，楊振權對此稍有不滿，說答辯一方昨夜要求法庭考慮信件內容，現卻忽然又以不耽誤法庭為由，要求法庭對該信件不予理會，認為此舉已造成法庭困擾，最終決定，於4點宣布判決結果。

有「雙學三子」之稱的黃之鋒、羅冠聰、周永康，為了爭取實施真普選，於2014年號召群眾衝入當時已被香港特別行政區政府封鎖的「公民廣場」，掀起佔領運動序幕，事後三人分別判罰社會服務及緩刑，但香港律政司認為判決過輕提出上訴，要讓三人即刻入獄服刑。