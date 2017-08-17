受不了長年虐待？ 孫女在阿嬤果汁裡下毒

2017-08-17 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名26歲女子康洛尼（Elise Conroy）在阿嬤的果汁裡放防凍劑，企圖毒死她。

綜合外媒報導，康洛尼與阿嬤住在一起，上月初計畫毒殺阿嬤，還傳訊詢問朋友關於如何用防凍劑殺人等問題。計畫一個月後，將防凍劑機加入阿嬤的果汁中，阿嬤喝下覺得味道有異「喝起來有果汁味混合苦味。」後來起疑報警，事件因而曝光。

康洛尼於昨（16日）開庭時反控阿嬤，表示自己從小就被虐待，才會想用防凍劑折磨對方，並沒有要殺人。全案目前仍在審理中，康洛尼的母親及繼父對此拒絕做任何評論。