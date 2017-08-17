韓美女教練擁魔鬼身材 男友曝光網友讚爆！

南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京大秀馬甲線。（圖擷取自Instagram）

2017-08-17 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京（강현경），因為擁有極致的性感身材，又有姣好的面容，所以被稱作健身女神，但他在社群網站上放出許多與「大隻佬」男友合影的照片，讓許多網友稱讚這2人真是絕配。

綜合媒體報導，姜賢京因為長期鍛鍊皮拉提斯，擁有玲瓏有緻的身材、馬甲線腹肌，加上漂亮的臉龐，還經常在社群網站上PO出美照和健身影片，讓她成為南韓人氣健身教練，光是在《Instagram》上就擁有約38萬的粉絲。

不過想要追求她的人，可能要失望了！他在《Instagram》上經常PO出她與「大隻佬」男友的合照，男友擁有超精實的身材，讓許多網友直呼2人是絕配。

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Pilates Lovers.（@babebani）分享的貼文 於 2017 年 7月 月 6 10:02下午 PDT 張貼

南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京擁有漂亮的臉龐。（圖擷取自Instagram）

南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京擁有玲瓏有緻的身材、馬甲線腹肌。（圖擷取自Instagram）

姜賢京擁有漂亮臉龐。（圖擷取自Instagram）

南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京。（圖擷取自Instagram）

南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京。（圖擷取自Instagram）

南韓人氣皮拉提斯教練姜賢京與男友合照。（圖擷取自Instagram）

姜賢京男友擁有超精實的身材。（圖擷取自Instagram）