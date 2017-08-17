英軍也有「食人魔」 豪飲屍血、生吃ISIS聖戰士內臟

2014年8月ISIS屠殺雅茲迪族（Yazidis）場景深植在華滋華斯的腦海裡。（圖擷自Info.cz）

2017-08-17 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕現年39歲英國士兵華滋華斯（Tim Wordsworth），2014年8月ISIS屠殺雅茲迪族（Yazidis）場景深植在他的腦海，華滋華斯決定完成年輕時未完成的任務，他參加了敘利亞庫爾德人民保護部隊（People's Protection Units of Syrian Kurdistan，（YPG）），如今他與ISIS對戰今將近1000場！

據指出，華滋華斯的工作也包含將死亡的ISIS聖戰士送往墳墓，殘破不堪的屍體上，常有器官會掉落出來：大腦、內臟...，這引起他「嚐鮮」的念頭，大快朵頤的吃著，並豪飲著鮮血，完全不在意眾人眼光，因此他被稱為「食人魔」（Tim the Cannibal）。

《每日郵報》報導，華滋華斯是英國的退伍軍人，無法容忍ISIS殘忍的作風，因此有了再次從軍的念頭，他表示「很多親朋好友在和恐怖組織戰爭中死亡」。2015年時他遠赴敍利亞作戰，然而他隱暪這項消息，愛妻毫不知情。華滋華斯表示，因其有戰鬥經驗，當時他很快就拿到一把M16突擊步槍、4個彈匣、兩顆手榴彈，而後直接上戰場與敵人輸贏。

華滋華斯在2010年與立陶宛妻子達利亞結婚，不滿足4年的陸軍服役沒有完成「任務」，華滋華斯的軍旅生活再次在2015年2月13日展開！

華滋華斯跟隨YPG作戰7個月後，來到伊拉克北部加入庫德人組織「自由鬥士」（peshmerga），可是他卻因侮辱庫德斯坦總統巴爾札尼（Massoud Barzani），進監獄3個半月才獲釋，隨後他飛回英國倫敦，回家鄉退休當起建築工人。