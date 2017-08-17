講不聽！硬站礁石拍照 強國女遊客遭浪捲走身亡

2017-08-17 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕山東日照燈塔風景區日前4名遊客遭大浪捲走，理由竟是屢勸不聽，執意站上海邊礁石冒死拍照，其中2人來自洛陽義馬女遊客不幸罹難、1人失蹤。

綜合媒體報導，景區工作人員表示，海邊向來設有警告標語，提醒遊客切勿站上礁石，但本月13日當天，仍有人不甩標誌、不理警衛勸阻、不聽廣播硬闖，結果幾個大浪連續打來，人員隨即消失無蹤。

報導指出，日照市旅發委禚姓副主任指出，目前仍有1人下落不明，其餘3名落水遊客均已被救上岸，可惜2女送醫後不治身亡，所屬的旅行社，已與家屬取得聯繫。